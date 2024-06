Gimenez Milan, ritorno di fiamma per il messicano del Feyenoord! Svelato il nuovo PIANO

Gimenez Milan, ritorno di fiamma per il centravanti messicano del Feyenoord! Svelato il nuovo PIANO dei rossoneri

Possibile ritorno di fiamma del calciomercato Milan per Santiago Gimenez, attaccante che si è messo in mostra in questi mesi con la maglia del Feyenoord e che ha attirato su di sé le attenzioni anche dei rossoneri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport dopo la frenata nell’affare Zirkzee (non c’è l’accordo con l’agente dell’olandese per quanto riguarda le commissioni), il Diavolo potrebbe tornare alla carica per il messicano.