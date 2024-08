Gudmundsson Milan, Gilardino RIVELA: «La SITUAZIONE è questa, ma mi auguro che si delinei in fretta». Le parole del tecnico del Genoa

Alberto GIlardino è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia vinta dal Genoa con la Reggiana e ha parlato anche di Gudmundsson, obiettivo del mercato Milan. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Gudmundsson? Mi auguro che si delinei in fretta questa situazione, come ho già detto. In primis per il giocatore. E voglio giocatori contenti di vestire la maglia del Genoa, quello sì. Ora Albert ha un problemino, sta lavorando forte per tornare a disposizione. È un grande professionista»