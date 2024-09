Giannichedda a Juventusnews24: «Questa è la MIA FAVORITA per la vittoria dello Scudetto» Le sue dichiarazioni

Sulla lotta scudetto e non solo ha parlato l’ex centrocampista bianconero Giuliano Giannichedda in esclusiva per Juventusnews24. Di seguito le sue dichiarazioni che riguardano anche il Milan.

GIANNICHEDDA – «Per rosa e perché ha cambiato poco l’Inter rimane la favorita, però questa Juve, con questa determinazione, può dare veramente fastidio. La Juve deve puntare sempre al massimo, poi cambiando tanto nessuno se lo aspetta. Per per i giocatori che ha può dire comunque la sua».