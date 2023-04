Ghoulam sul gol di Leao: «La difesa del Napoli doveva fare questo»

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli ha commentato il gol di Leao che ha portato al vantaggio di Giroud nell’1-1 contro il Milan:

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli ha commentato il gol di Leao che ha portato al vantaggio di Giroud nell’1-1 contro il Milan. Le parole riportate da TMW:

«Serviva una marcatura preventiva. Avendo tanto la palla giocano molto alti ed era fondamentale la preventiva. È stato un errore. Poi doveva cercare di fare fallo prima di prendere campo. Lo sapevano che quando prende gamba è devastante. È la seconda partita in poche settimane che Leao ha fatto soffrire il Napoli. Ora lo scudetto non è ancora sicuro quindi devono metterselo in tasca il prima possibile e poi pensare alla prossima stagione»