Gattuso, ex Milan cuore d’oro con Hajiduk Spalato: il suo gesto sta facendo il giro del mondo. Le ultimissime sui rossonero

Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, è attualmente primo in classifica con l’Hajiduk Spalato. Il tecnico, però, sta vivendo una situazione paradossale perché la società (a causa di una crisi economica) non sta pagando gli stipendi ai giocatori.

Eppure Gattuso, nonostante questo, non ha alcuna intenzione di dimettersi. Come affermato da lui stesso, per non deludere i ragazzi, rimarrà saldo sulla panchina del club croato.