Gian Piero Gasperini, ha parlato così a Sky Sport al termine della partita persa contro l’Inter dall’Atalanta. Un ko che lancia il Milan ad un punto dalla Champions:

«Sinceramente mi aspettavo un’Inter carca che avesse qualche difficoltà nell’arco della gara e non all’inizio. Sono partiti fortissimo e credo che superato quel brutto impatto, siamo riusciti a trovare le misure giuste e a costruire una buona partita. Lukaku? Il valore di Lukaku è enorme. Lo abbiamo marcato male, poi abbiamo preso le misure e siamo rusciti a contenerlo. L’Europa? E’ importante, abbiamo nelle nostre mani la possibilità di raggiungere l’Europa League ed è un grandissimo traguardo. Abbiamo la possibilità di migliorare centrando l’Europa per il sesto anno su sette»

SUL SUO FUTURO: «Il futuro è domenica, perché un traguardo come l’Europa League sarebbe qualcosa di importante. E’ un gruppo ancora in grado di essere competitivo, ha tirato fuori una stagione molto buona in un campionato equilibrato e difficile. Abbiamo sempre staccato Fiorentina, Torino e Monza. Quest’anno sembrava che l’Atalanta dovesse lottare per la Champions, io non la vedo così ma rendo merito ai giocatori che hanno fatto qualcosa di molto buono. Risulta difficile discutere della Champions in questo momento. Io ho un rapporto o fiducia e riconoscenza con la società, poi nel calcio ci sono opinioni diverse. Non so se troveremo un punto d’incontro»

ALLENATORE VALORE AGGIUNTO: «Ci sono i giocatori che vanno in campo. In termini di punti la squadra ne ha fatti 61 e sono tutte situazioni che io condivido coi giocatori, altrimenti sarebbe tutto troppo comodo. L’Atalanta non può essere in questo momento una squadra di prima fascia e l’ha dimostrato anche stasera. Spesso non è stato dato valore al lavoro di questi ragazzi»