Gallo PRESENTA Virtus Entella Milan Futuro: «CONOSCIAMO i giocatori ma dovremo adattarci a quanto visto nelle prime due partite». Le dichiarazioni

Fabio Gallo, allenatore della Virtus Entella, ha parlato prima del match contro il Milan Futuro

PAROLE – «Ci siamo preparati bene per affrontare una squadra di cui si conosce poco, ma che è ricca di talenti. Del Milan Futuro conosciamo i singoli giocatori ma abbiamo uno storico di soli 180′ e bisognerà adattarsi a quello che queste due partite hanno detto. Penso sarà una partita aperta: le seconde squadre, nella mia esperienza, non le ho mai viste restie a giocare. Siamo consapevoli che il Milan Futuro ha un forte appeal ma dobbiamo fare in modo che quello più importante ce l’abbia l’Entella».