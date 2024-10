Galli “bacchetta” il Milan: «La sconfitta contro la Fiorentina è meritata, ha fatto passi indietro giganteschi»

Galli in esclusiva ha commentato la sconfitta del Milan contro la Fiorentina per 2-1. Le dichiarazioni dell’ex rossonero sul match

Galli in esclusiva a Milannews24 ha bacchettato il Milan dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 2-1.

LE PAROLE – «La partita contro la Fiorentina è sembrata un pò come il gioco dell’oca, entri nella casella che ti dice di tornare all partenza. Abbiamo fatto passi indietro giganteschi rispetto al derby e ad altre partite giocate positivamente compresa quella persa col Bayer Leverkusen. Siamo tornati a commettere errori un po’ di attitudine e un po’ come se le conoscenze non abbiano attecchito, non fossero un bagaglio acquisito da parte dei giocatori. Una partita che abbiamo meritato di perdere nonostante i numeri dicano qualcosa di diverso».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE