Gabbia Milan, sfuma il sogno dell’esordio con l’Italia: il debutto non arriva nemmeno contro Israele

Gabbia Milan, sfuma il sogno dell’esordio con l’Italia: il debutto del difensore rossonero non arriva nemmeno contro Israele

Gabbia, a differenza di Daniel Maldini, questa sera mnon è riuscito a trovare il suo esordio con l’Italia. Il difensore del Milan, infatti, non è sceso in campo nemmeno contro Israele dopo essere rimasto in panchina contro il Belgio.

Spalletti, nei minuti finali, ha preferito far entrare Buongiorno al posto dell’acciaccato Frattesi come ultimo cambio. Sfuma così il sogno del debutto con la maglia della Nazionale per Gabbia.