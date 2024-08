Fullkrug Milan: addio all’obiettivo in attacco. Visite mediche per il tedesco con il West Ham. Tutti i dettagli sul giocatore

Come riferito da Sky Sports, è da depennare definitivamente il nome di Niclas Fullkrug dalla lista del calciomercato Milan. Visite mediche svolte in giornata da parte dell’attaccante tedesco con il West Ham, con l’operazione che si è conclusa sulla base di 27 milioni di sterline.

Colpo importante del club inglese, che non si è fermato di certo qui oggi: visite anche per Guido Rodriguez, anche lui accostato in passato ai rossoneri.