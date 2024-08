Fullkrug Milan, il RETROSCENA di Pedullà: «Dopo l’acquisto di Morata si era capito quella cosa»

Il giornalista Alfredo Pedullà svela un retroscena legato al trasferimento di Niclas Fullkrug al West Ham, dopo esser stato seguito dal Milan

Alla fine i dirigenti del calciomercato Milan hanno dovuto desistere dall’inseguire la pista Niclas Fullkrug, con il centravanti tedesco che ha lasciato il Borussia Dortmund per accasarsi col West Ham. Il giornalista Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube, svela un retroscena su quanto accaduto tra i rossoneri e gli inglesi per l’attaccante.

PAROLE – «Parliamoci chiaro: si è parlato di Fullkrug e di altre opzioni per il Milan, ma si era capito che avendo preso un grande ultratrentenne, ma pur sempre un ultratrentenne come Morata, che compirà 32 anni tra qualche mese, non avrebbe preso un altro profilo simile. Soprattutto non l’avrebbe preso 20 milioni».