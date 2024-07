Fullkrug Milan, Fonseca spinge per averlo subito a Milanello: tutti gli AGGIORNAMENTI sull’attaccante tedesco

L’edizione odierna di Tuttosport ha confermato il forte interesse da parte del calciomercato Milan per Niclas Fullkrug, attaccante di proprietà del Borussia Dortmund reduce dall’Europeo con la Germania.

Stando a quanto si apprende l’arrivo in giallonero di Guirassy starebbe spingendo il centravanti tedesco a considerare l’ipotesi di una partenza in estate. Fullkrug piace molto alla dirigenza rossonera in particolare per come interpreta il suo ruolo.