Formazioni ufficiali Torres Milan Futuro: le scelte di Bonera e Greco per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Il Milan Futuro è pronto a tornare in campo per affrontare la Torres negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Queste le formazioni ufficiali scelte da Greco e Bonera.

TORRES: Petricciosne, Idda, Coccolo, Mercadante, Zambataro, Casini, Brentan, Guiebre, Masala, Nanni, Goglino. A disp.: Zaccagno, Petricciuolo, Dametto, Scotto, Mastinu, Diakite, Fischnaller, Fois, Antonelli, Giorico, Fabriani, Varela, Zecca. Allenatore: Alfonso Greco

MILAN (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Coubis, Bartesaghi; Malaspina, Stalmach; Sia, Vos, Zukic; Longo. A disp.: Mastrantonio, Raveyre, Dutu, D’Alessio, Zeroli, Magni, Sandri, Eletu, Traore, Omoregbe, Turco. Allenatore: Daniele Bonera