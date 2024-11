Formazioni ufficiali Pescara Milan Futuro: le scelte di Bonera per il match valido per il recupero della nona giornata di Serie C

Il Milan Futuro torna in campo questa sera per affrontare il Pescara nel match valido per il recupero della nona giornata di Serie C, rinviata causa nazionali. Queste le formazioni ufficiali e le scelte di Bonera.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Dagasso, Squizzato, Valzania; Merola, Tonin, Cangiano. A disp: Saio, Profeta, Giannini, Staver, Meazzi, Vergani, Tunjov, Bentivegna, Ferraris, Crialese, Mulè, De Marco, Saccomanni. Allenatore: Baldini

MILAN FUTURO (3-4-3): Torriani; Zukić, Coubis, Bartesaghi; D’Alessio, Malaspina, Zeroli, Ballo-Touré; Traorè, Longo, Vos. A disp: Nava, Bozzolan, Hodzic, Magni, Sia, Sandri, Minotti, Omoregbe, Turco. Allenatore: Bonera