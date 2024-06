Formazioni ufficiali Olanda Canada: la SCELTA sul rossonero Reijnders per l’amichevole. Tutti i dettagli sul giocatore del Milan

L’Olanda in campo per gli ultimi impegni prima dell’Europeo. In tal senso tra poco ci sarà il calcio d’inizio dell’amichevole in programma allo stadio De Kuip di Rotterdam contro il Canada.

Non prenderà parte all’impegno il centrocampista del Milan Reijnders che non figura né negli undici titolari né in panchina. Probabilmente lasciato a riposo dopo l’impegno in Australia con i rossoneri contro la Roma.