Formazioni ufficiali Italia Turchia: le scelte di Spalletti e Montella per l’amichevole di oggi in preparazione ad Euro2024

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stasera scenderanno in campo l’Italia e la Turchia per l’amichevole in preparazione ad Euro2024. Queste le scelte fatte dal ct Luciano Spalletti, che sfiderà Vincenzo Montella, ct della compagine turca ed ex allenatore del Milan.

Italia: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Orsolini, Retegui, Chiesa

Turchia: Bayindir, Celik, Muldur, Ayhan, Aydin, Yilmaz, Kabak, Bardakci, Calhanoglu, Yazici, Yildiz