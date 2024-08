Fonseca STREGATO dai tifosi del Milan: «Orgoglioso di vederne 55mila col Monza! Dobbiamo trasmettergli le nostre EMOZIONI»

L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia del match contro il Torino ha elogiato i tifosi rossoneri per l’affetto mostrato

Nel corso della conferenza di oggi, alla vigilia di Milan Torino, Paulo Fonseca è tornato sul caloroso affetto riservato da tutto il popolo rossonero alla sua squadra in occasione del Trofeo Berlusconi di pochi giorni fa disputato a San Siro contro il Monza.

ORGOGLIOSO DEL CALORE DEI TIFOSI – «Molto, è stato molto emozionante vedere 55mila tifosi col Monza. È stato emozionante e caloroso, domani abbiamo lo stadio pieno. A volte non sono solo i risultati, dobbiamo giocare sempre con ambizione per vincere ma anche con una forma che lasci i tifosi orgogliosi. Per noi è importante avere i tifosi dal nostro lato ma dobbiamo trasmettere noi a loro le emozioni».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE MILAN TORINO.