Fonseca predica CALMA: «Oggi non siamo la MIGLIOR squadra e prima non eravamo la PEGGIORE. La NORMALITA’ deve essere…». L’analisi

Fonseca in conferenza stampa dopo Inter Milan ha mandato un messaggio chiaro alla sua squadra.

PUNTO DI SVOLTA – «Aspettiamo. È stata una vittoria importante. Ma deve essere la normalità, dobbiamo continuare a lavorare per avere sempre questa fiducia, perché i giocatori hanno lavorato sempre bene, facendo quello che noi pensiamo. Primo dobbiamo giocare da squadra in tutti i momenti, secondo dobbiamo continuare a migliorare. Non è perché abbiamo vinto oggi che siamo la miglior squadra e non eravamo la peggiore neanche prima di oggi. Dobbiamo essere equilibrati. Poi oggi si festeggia, ma da domani si continua con questo equilibrio».

