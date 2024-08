Fonseca esce ALLO SCOPERTO: «C’è un aspetto che mi ha SORPRESO subito qui al Milan»

L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia del match contro il Torino svela un aspetto che lo ha sorpreso del suo nuovo club

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Torino, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, Paulo Fonseca svela un aspetto che lo ha sorpreso fin dal primo giorno in cui ha messo piede nella società rossonera.

PAROLE – «Sì, ho già detto che sono sorpreso dalla forma dei giocatori. Hanno lavorato e cercato di fare quello che stiamo chiedendo loro. L’assimilazione è stata più veloce di quanto mi aspettassi. In questo momento la squadra la squadra è meglio di quello che mi aspettavo».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE MILAN TORINO.