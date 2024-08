Fonseca RIVOLUZIONA il Milan: da quest’anno nessun italiano titolare e nuovo capitano! Le NOVITÀ

Fonseca RIVOLUZIONA il suo Milan: da quest’anno nessun italiano titolare e nuovo capitano! Tutte le NOVITÀ

L’acquisto da parte del Milan di Emerson Royal è destinato a rivoluzionare parecchio il mondo rossonero. In particolare Fonseca sarebbe pronto a rompere con il recente passato mettendo in atto due mosse.

Schierando titolare il brasiliano in arrivo dal Tottenham destinerà per forza di cose alla panchina Calabria. In questo modo si avrà una formazione titolare con zero italiani in campo e soprattutto un nuovo capitano, con Theo pronto a ereditare la fascia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.