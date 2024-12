Fonseca Milan, Cucciari lo avvisa: «Se perde a Verona rischia, vi spiego perchè». Poi scagiona Ibrahimovic

Fonseca Milan, Alessandro Cucciari ha analizzato il momento del tecnico: partita col Verona fondamentale. Le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Alessandro Cucciari ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Non mi pare che il Milan sia in una situazione drammatica. Dei punti di riferimento ci sono, da calciatore ho vissuto situazioni drammatiche dove non venivi pagato per 7-8 mesi e lì si che c’erano delle preoccupazioni vere anche quando scendevi in campo. Non mi sembra il caso del Milan, queste distrazioni non dovrebbero esserci e mi sembra che un punto di riferimento per Fonseca ci sia ed è Ibrahimovic. È una figura che fa da tramite tra l’allenatore e la società, non vedo questo problema all’interno del Milan. Se poi diventa un alibi per i non risultati questo non va bene. Ci sono state delle polemiche verso i comportamenti dei giocatori, si è parlato in alcuni momenti di ammutinamento. L’allenatore viene pagato anche per prendersi delle responsabilità, se il Milan sta facendo meno di quello può fare allora bisogna fare dei ragionamenti. Ci sono dei non risultati e adesso l’allenatore fa retromarcia per tenere il gruppo sotto controllo. Sta capendo che potrebbe rischiare il posto e cerca di recuperare qualche rapporto. Fonseca a rischio? Questa tarantella va avanti da tempo, non credo che rischi ma se dovesse perdere da Verona uscirebbero ancor di più i malumori. A quel punto la società può pensare se dovrà prendere dei provvedimenti o meno».