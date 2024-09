Fonseca Milan, SOSTA DECISIVA per riprendersi il mano LA SQUADRA: i prossimi impegni...

Fonseca Milan, SOSTA DECISIVA per riprendersi il mano LA SQUADRA rossonera: i prossimi impegni del club però…

L’inizio di stagione del Milan è stato tutt’altro che positivo. I soli due punti in tre partite non rappresentano un bottino sufficiente per un club con la storia di quello rossonero. Ora, dunque, serve al più presto un cambio di marcia.

Fonseca è il primo ad essere cosciente di questa delicata situazione. Durante la sosta, dunque, il tecnico rossonero dovrà pensare a delle soluzioni efficaci. I prossimi impegni del Milan saranno Venezia, Liverpool in Champions League e l’Inter.