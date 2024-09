Fonseca Milan, c’è il RETROSCENA che sentenza il futuro del tecnico! Rapporto SEGNATO, i dirigenti non hanno gradito QUESTA cosa

Fonseca-Milan, c’è il retroscena che sentenzia il futuro del tecnico: i dirigenti non hanno gradito le frasi post gara col Liverpool

Come riferito da Tuttosport, il destino di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan sembra ormai segnato a prescindere dall’eventuale risultato nel derby di domani sera contro l’Inter. In tal senso, riporta il noto quotidiano, anche il rapporto coi dirigenti rossoneri sarebbe definitivamente segnato.

La dirigenza del Milan infatti non avrebbe assolutamente gradito le dichiarazioni dell’ex Roma nel post-partita della gara persa contro il Liverpool: l’ammissione di una fragilità diffusa non è piaciuta per nulla ai vertici del Diavolo.