Fonseca Milan, novità da Milanello! LUI brucia le tappe, è quasi PRONTO

Fonseca-Milan, novità da Milanello: Malick Thiaw, difensore tedesco, brucia le tappe e mette nel mirino il Venezia

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’è grande fiducia per le condizioni di Malick Thiaw, difensore attualmente infortunato e fuori dall’elenco dei convocati nell’ultima gara contro la Lazio.

Il centrale è in netto recupero in questi giorni nel centro sportivo e rossonero e sono in grandissimo aumento le chance di un recupero per la gara contro il Venezia in programma dopo la sosta per le Nazionali. Un rientro importante in vista di un vero e proprio tour de force.