Fonseca può sorridere: il Milan abbraccia in anticipo Pulisic, Pochettino lo lascia tornare a Milano. Ecco il motivo e invece Musah…

Come riporta Tuttosport, Paulo Fonseca riaccoglie Christian Pulisic in anticipo in quel di Milanello. L’americano infatti dopo aver fornito un assist nella prima partita con team USA proprio al compagno al Milan Musah, è stato liberato in anticipo da Pochettino.

L’ex allenatore del Tottenham vuole consentirgli un maggior riposo. La prossima gara della nazionale americana infatti sarà un amichevole contro Panama.