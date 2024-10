Fonseca Milan, è crollo in classifica in Serie A rispetto all’ultimo anno di Pioli: il confronto

Fonseca Milan, rispetto all’ultimo anno di Pioli in panchina c’è stato un crollo in classifica in Serie A: il confronto

Il confronto tra il Milan di Fonseca e quello dell’ultimo anno di Pioli sulla panchina rossonera, dopo le prime 7 giornate di Serie A, premia largamente quest’ultimo.

Come evidenziato da Sky Sport, infatti, di questi tempi nel 2023 il Diavolo era primo in classifica con 18 punti frutto di 6 vittorie e la sola sconfitta per 5-1 nel derby contro l’Inter. Ora Fonseca è sesto con 11 punti, a meno 5 dalla vetta. I gol segnati sono gli stessi, mentre ne ha subito solo uno in più.