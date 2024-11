Fonseca Milan, la media punti preoccupa! Dato allarmante, a Milanello c’è una preoccupazione precisa

Fonseca Milan, la media punti del tecnico portoghese preoccupa particolarmente: a rischio c’è la qualificazione in Champion League

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan c’è grande preoccupazione per la classifica che vede i rossoneri lontani non solo dallo scudetto ma anche dalla zona Champions.

Il Milan – che deve recuperare la partita di Bologna (a febbraio?) oggi si trova a nove punti di distanza dalla zona Champions, a 10 dal Napoli capolista. Lo scudetto è un traguardo utopistico, ma oggi il problema del Diavolo è quello di ritrovarsi già lontano dalle prime quattro posizioni, quelle che danno accesso alla Champions ’25-26, un obiettivo minimo per un club come quello rossonero, vitale da un punto di vista economico. Con 19 punti in dodici giornate, Fonseca ha ottenuto il peggior avvio dei rossoneri dalla stagione ’19-20 (13 punti con Giampaolo, poi sostituito da Pioli dopo sette gare). Dodici mesi alla tredicesima giornata – dunque con una gara in più – Pioli aveva 26 punti ed era terzo in classifica. Il Milan continua a essere lontano da avere una propria identità.