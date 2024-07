Fonseca Milan, il modulo è perfetto per… Leao! Così il portoghese può tornare al top con il nuovo mister. La rivelazione del giornalista

Il giornalista Paolo Marcacci è intervenuto in esclusiva a Milannews24 per analizzare il nuovo allenatore dei rossoneri Fonseca e in particolare Leao.

PAROLE – «Il 4-2-3-1 di Fonseca mi sembra premiante per le caratteristiche di uno come come Leao che è stato soggetto anche a un fuoco di fila di critiche durante la scorsa stagione. Dopo aver visto varie partite del Milan, penso che Leao, oltre a trovare continuità e efficacia sotto porta, ha anche bisogno di compagni che assecondino sempre i suoi strappi. Questo è un aspetto che è mancato nella scorsa stagione».

