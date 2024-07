Fonseca Milan, Inzaghi lo TEME: «Stimo molto lui e Conte, anche i rossoneri per lo scudetto? Rispondo così»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha nominato il Milan di Paulo Fonseca tra le avversarie per lo scudetto del prossimo anno

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato la nuova stagione dell‘Inter parlando anche delle candidate per lo scudetto e dei vari cambiamenti in panchina, tra cui l’arrivo di Paulo Fonseca su quella del Milan.

COME MIGLIORARSI – «Dovremo stare sempre sul pezzo, una stagione come l’anno scorso non sarà semplice ma i punti di distacco non ce li portiamo dietro. Ripartiamo da zero con qualche squadra che si dichiarerà, qualcuna no, tutte vorranno vincere. Senza dimenticare che le ultime due vincitrici dello scudetto non si sono poi qualificate in Champions. L’ho ricordato ai miei ragazzi, ora i ragazzi si riposano degli impegni europei e al ritorno lo dirò a tutti».

VANTAGGIO AVER CAMBIATO POCO RISPETTO ALLE ALTRE – «Lo dirà il campo, sono tornato due ottimi allenatori come Conte e Fonseca. Le nostre avversarie si stanno rinforzando, dobbiamo farci trovare pronti. Avremo giocatori che arriveranno un po’ per volta ma quando arriveranno insieme alla società abbiamo deciso di concedere loro 3 giorni di vacanza in più rispetto ai 3 giorni per riprendersi da una stagione intensa, ci sono stati Europei, Coppa America, ritorneranno con calma, domani torneranno i primi e pian piano tutti gli altri fino a Carboni e Lautaro ad agosto».

CANDIDATE SCUDETTO – «Stimo molto Conte e Fonseca, le due romane stanno lavorando bene, la Lazio ha preso Baroni, De Rossi resta a Roma, non dimentichiamo Bologna e Atalanta. Gasperini sta facendo molto bene, si sono già mossi sul mercato, occhio a tutte queste».

