Fonseca Milan, il tecnico è ancora sotto esame: cosa filtra in casa rossonera. Le ultimissime notizie in vista dell’Empoli

Il QS ha questa mattina titolato in apertura “Fonseca sempre sotto esame”. Secondo il quotidiano, nonostante la vittoria in Champions League, la prestazione della squadra rossonera non ha convinto a pieno.

Il Milan, domani, contro l’Empoli, non può far altro che vincere. In ottica classifica sono tre punti davvero troppo importanti per, come dice Paulo Fonseca, continuare a lottare per lo Scudetto.