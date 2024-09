Fonseca Milan, CAPOLAVORO di tattica e strategia per BATTERE l'Inter: le MOSSE della vittoria - Milan News 24

Fonseca Milan, CAPOLAVORO di tattica e strategia per BATTERE l’Inter: le MOSSE dell’allenatore per vincere il derby

Un capolavoro. E’ così che Tuttosport definisce il piano attuato da Fonseca per battere l’Inter e tornare a far vincere un derby al suo Milan.

La prima mossa tattica determinante per i rossoneri è stato l‘approccio alla gara dal punto di vista difensivo. Fonseca ha rinunciato al pressing alto utilizzato da Pioli nei precedenti derby e ha preferito difendersi con un blocco medio (la prima linea difensiva era poco oltre la linea di metà campo), schierando un 4-2-4 in fase di non possesso per chiudere gli spazi centrali all’Inter. L’allenatore ha accettato di concedere le corsie esterne ai nerazzurri, ma la manovra interista è andata in difficoltà contro una fase di non possesso orietnata sulla palla. Nel secondo tempo il Milan ha utilizzato al meglio l’arma della transizione grazie a Reijnders, Abraham e Pulisic, azionando i contropiedi con passaggi in verticale e azioni dei singoli. Determinanti, in questo senso, sono stati i posizionamenti di Pulisic e Morata alle spalle delle mezzali interiste.