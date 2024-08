Fonseca Milan, l’ANEDDOTO SPIAZZA i tifosi! Ha BOCCIATO quella proposta in attacco. I motivi

Fonseca-Milan, clamoroso aneddoto: il tecnico ha bocciato l’idea Jonathan David come vice Morata. I motivi

Interessante retroscena svelato da Tuttosport sul calciomercato Milan e in particolare sui movimenti in attacco. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un vice Morata e in questo senso hanno messo Abraham in cima alla lista delle preferenze.

Fonseca ha scartato Jonathan David: pur avendolo allenato al Lille, il tecnico vuole una punta che leghi di più i reparti e vada meno in profondità. Per questo il profilo del canadese è stato immediatamente scartato.