Fonseca Milan, SPUNTA la promessa del club al tecnico! Il RETROSCENA che fa sognare i tifosi

Fonseca-Milan, spunta la promessa del club rossonero al tecnico portoghese: due acquisti entro il ritiro? Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è pronto ad entrare nel vivo a partire dai prossimi giorni di luglio. In tal senso è spuntato un importante retroscena relativo al nuovo tecnico, Paulo Fonseca.

Il club rossonero infatti avrebbe promesso all’ex Roma di mettere a segno almeno due colpi per l’inizio del ritiro fissato per il prossimo 8 luglio. In ogni caso Fonseca si aspetta gran parte del mercato fatto per la fine di luglio, periodo del viaggio negli USA.