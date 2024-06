Fonseca Milan, ci sono aggiornamenti sull’ANNUNCIO ufficiale: il club vuole anticipare i tempi. La nuova DATA

Ormai non ci sono davvero più dubbi: sarà Paulo Fonseca il sostituto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, che ha scelto di avviare con il portoghese il suo nuovo corso.

Da capire solo quando arriverà l’annuncio. Secondo la Gazzetta dello Sport da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello giusto per la firma, l’ufficialità e quindi per la conferenza stampa di presentazione, contrariamente a quanto si pensava in un primo momento (luglio).