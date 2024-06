Fonseca Milan, tutto pronto per l’ANNUNCIO. E per il portoghese ci sarà un regalo di benvenuto: i DETTAGLI

Fonseca Milan, tutto pronto per l’ANNUNCIO. E per il tecnico portoghese ci sarà un regalo di benvenuto: tutti i DETTAGLI

Ora ci siamo davvero: ancora 24 ore di pazienza e i tifosi rossoneri avranno l’ufficialità del nuovo allenatore. Come ormai noto da diverse settimane, sarà Paulo Fonseca a guidare il Milan nelle prossime stagioni.

Nella giornata di domani Ibrahimovic ufficializzerà il portoghese, per il quale come riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport è pronto un regalo di benvenuto. Il Milan spera di avvicinarsi ancora di più a Zirkzee per fare dell’olandese il primo colpo del nuovo corso.