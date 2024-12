Fonseca Milan, l’aneddoto lascia senza fiato: Furlani l’aveva bloccato! La ricostruzione

Fonseca Milan, clamoroso retroscena sulla panchina rossonera: Furlani aveva bloccato Maurizio Sarri. Ultime

Importante retroscena svelato da Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di mercato, sulla panchina del Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il Milan ha sempre difeso Fonseca ma c’è stato un momento, non tanto lontano, in cui ha pensato a Sarri. Questo te lo do per certo. Ma poi questa cosa non è andata avanti, anche se c’erano stati dei contatti indiretti che il Milan chiaramente smentirà sempre».