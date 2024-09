Fonseca Milan, ecco le AMBIZIONI del tecnico rossonero: CHI sono gli uomini CHIAVE

Le ambizioni del Milan e di Fonseca per questa stagione passano tra i piedi di alcuni uomini fondamentali

Il Milan, nonostante le dichiarazioni iniziali, ha rivoluzionato il suo attacco. L’addio di Giroud ha aperto le porte all’arrivo di due nuovi centravanti: l’esperto Morata, galvanizzato dalla vittoria europea, e Abraham, in cerca di riscatto. Il successo della stagione rossonera e del tecnico Fonseca dipenderà in gran parte dal rendimento di questi due attaccanti, che hanno già mostrato sprazzi del loro potenziale.

Come scrive TuttoSport, Morata e Abraham, pur non indossando la maglia numero 9, avranno un ruolo cruciale. Morata, pur giocando solo mezz’ora contro il Torino, è stato decisivo con un gol e la sua capacità di far girare la squadra. Abraham, entrato a freddo contro la Lazio, ha impressionato con le sue sponde. Se entrambi manterranno una buona condizione fisica, il Milan avrà a disposizione due valide alternative in attacco.

Okafor e Jovic, invece, sembrano un passo indietro. Okafor è più adatto alla fascia o come seconda punta, mentre Jovic, pur essendo efficace entrando dalla panchina, non convince come centravanti titolare. La scelta di sacrificare Jovic dalla lista Champions è stata logica, considerando la presenza di Abraham, Morata e Camarda. Con l’abbondanza di centrocampisti e la possibilità di passare al 4-3-3, era più sensato rinunciare a un terzo attaccante.