Fonseca Milan, l’allenatore pensa alla “punizione” per Abraham e Tomori: il motivo

Fonseca Milan, “punizione” in vista per Abraham e Tomori: il motivo e la possibile scelta dell’allenatore per il match con l’Udinese

Fonseca starebbe pensando ad una “punizione” per Abraham e Tomori: la panchina per Milan Udinese di sabato prossimo.

L’alleantore portoghese, come spiegato dalla Gazzetta, si è arrabbiato con loro per la ribellione che hanno avuto in occasione della partita contro la Fiorentina, quando il difensore ha preso palla per darla all’attaccante e fargli batte il rigore (poi sbagliato) al posto di Pulisic. Da qui la possibile decisione di esclusione per entrambi, come avvenuto con Theo Hernandez e Leao dopo la sconfitta col Parma.