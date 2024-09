Fonseca ESALTA Sarri ma lo CONTRADDICE: «Miglior allenatore italiano ma su QUEL giocatore non concordo»

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha esaltato Sarri in conferenza stampa contraddicendolo però su Loftus-Cheek

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha dichiarato:

SARRI-LOFTUS-CHEEK – «Per me è il migliore allenatore italiano. Loftus-Cheek mezzala? Rispetto sempre le opinioni degli altri, soprattutto se sono costruttive come quelle di Sarri e Boban. Sono opinioni, ma io lavoro con i giocatori. Non abbiamo tutti le stesse idee, io devo seguire quello in cui credo, non quello che dicono gli altri».

