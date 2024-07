Fofana Milan, tutta la VERITÀ sull’inserimento dei due TOP CLUB! Diavolo in vantaggio: la SITUAZIONE per il centrocampista del Monaco

Daniele Longo, su X, ha fornito un importante aggiornamento sulla situazione legata a Fofana, centrocampista seguito dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Milan ha presentato una seconda offerta al Monaco per Fofana ( accordo totale 4 anni di contratto) da 14 più bonus e attende una risposta. Rabiot non alternativa ma rossoneri in corsa. La Richiesta non risulta essere di 35 ( ha un solo anno di contratto). Come raccontato ieri anche Atletico Madrid e Manchester United interessati ma Milan più avanti».