Fofana esalta il Milan: «Possiamo essere solidi e difendere tutti insieme per un risultato»

Fofana ai microfoni di Milan Tv ha esaltato la prestazione offerta dal Milan nella vittoria per 1-0 contro l’Udinese. Queste le parole al termine della partita disputata per oltre un’ora in 10 contro 11.

LE PAROLE – «Siamo molto felici perché abbiamo mostrato un altro lato della squadra. Abbiamo mostrato che possiamo essere solidi e che possiamo difendere tutti insieme. Possiamo resistere per un risultato. Per questo siamo contenti di questi tre punti».