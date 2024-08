Fofana e la SCELTA del Milan: il RETROSCENA della trattativa e quel dettaglio IMPORTANTE su Fonseca. Le dichiarazioni

È stato presentato a San Siro ieri sera e non vede l’ora di vestire la maglia del Milan in una partita ufficiale. Fofana ha raccontato in conferenza stampa questo speciale retroscena sulla trattativa e sull’importanza di Fonseca nel passaggio in rossonero.

SCELTA DEL MILAN – Quando l’allenatore ti fa gli occhi dolci e quando ti chiama il Milan… Beh, il Milan è una squadra molto potente, anche in Francia. Mi hanno presentato il progetto ed è in linea con i miei obiettivi».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FOFANA