Fofana Milan, Monaco STUPITO! Dal Principato fanno sapere che… IL RETROSCENA sulla richiesta economica fatta ai rossoneri

Dal Principato di Monaco pare abbiano appreso con stupore l’evolversi della trattativa per Youssouf Fofana col mercato Milan. Stando a quanto fa sapere il Corriere della Sera, il club francese sarebbe rimasto infatti spiazzato da quanto ha fatto trapelare il club rossonero, in quanto la loro richiesta non sarebbe mai stata inferiore a quella di 35 milioni di euro.

I DETTAGLI – «Nel Principato osservano con stupore all’evoluzione della trattativa non decollata per il passaggio di Fofana al Milan. I monegaschi precisano di non aver mai effettuato operazioni al rialzo nelle ultime ore ma di aver subito chiarito dall’inizio il prezzo del giocatore, ovvero 35 milioni. È evidente, sottolineano da Montecarlo, che il prezzo di Fofana, punto fermo del club e della nazionale di Deschamps, non possa essere stimato sotto ai 35 milioni, sebbene sia a un solo anno dalla scadenza».