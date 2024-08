Fofana Milan: lo United tenta il sorpasso, ma il francese ha fatto una PROMESSA al Diavolo. Cosa succede adesso

Sono ore parecchio movimentate quelle sul fronte Fofana. Il centrocampista spinge per lasciare il Monaco a un anno dalla scadenza del contratto.

Come confermato da Tuttomercatoweb nelle ultime ore il Manchester United sta provando a mettere in atto un vero e proprio sorpasso ai danni del Milan, con cui però il giocatore è ormai in parola. Da vedere se Fofana continuerà come ha fatto finora a rifiutare le altre proposte.