Fofana Milan, Heurtaux lo RACCONTA: «Grande acquisto, un mediano MODERNO. Ecco dove può giocare e in cosa può migliorare»

L’ex difensore dell’Udinese, Thomas Heurtaux, si è espresso così sull’arrivo di Youssouf Fofana al Milan: la descrizione fatta dal francese

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, l’ex difensore dell’Udinese, Thomas Heurtaux ha commentato così l’acquisto operato dal calciomercato Milan con Youssou Fofana: ecco la presentazione fatta per il suo connazionale.

PAROLE – «È il giocatore che manca da un po’ al Milan, un grande acquisto. Stiamo parlando di un giocatore fortissimo, di livello internazionale, che sta giocando alla grande e ha tanti qualità difensiva ma sa anche rilanciare l’azione. Ha il gioco veloce, un box to box, un mediano moderno con velocità, fisicità e tecnica. Davvero un grande acquisto. Può giocare sia in un centrocampo a 3 che a 2? A lui al Monaco è stato chiesto di giocare a tutto campo, riesce a coprire tutti i ruoli. Un giocatore completo perché può fare benissimo davanti la difesa, ma può giocare anche un po’ più alto. Sicuramente Fonseca lo avrà studiato in questi anni in cui ha allenato in Francia. Se è stato scelto dai rossoneri vuol dire che hanno già un progetto per lui. Può ancora crescere anche a livello di numeri di gol e assist, che sono già tantissimi».