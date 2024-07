Fofana Milan alle battute finali: ecco cosa manca per la fumata bianca. Gli AGGIORNAMENTI sul futuro del centrocampista

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Monaco e Milan per Youssouf Fofana, primissimo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la mediana.

Il giocatore dopo l’Europeo deciderà quale delle offerte ricevute accettare. Il Diavolo è in corsa e spera di aver messo in atto tutte le mosse giuste per anticipare la concorrenza e prendere Fofana per circa 20 milioni di euro.