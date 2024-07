Fofana Milan: è al CENTRO dei pensieri di Furlani! Cosa MANCA per chiudere l’operazione per il centrocampo

Fofana Milan: è al centro dei pensieri di Furlani! Cosa manca per chiudere l’operazione per il centrocampista

Secondo quanto riferito da Sky, Youssouf Fofana è al centro dei pensieri del calciomercato Milan per rinforzare il centrocampo.

Stando poi al Corriere della Sera, il Diavolo è in trattativa con il Monaco per il calciatore, ma per il momento l’affare non si sblocca in quanto c’è ancora troppa distanza tra domanda e offerta. I rossoneri hanno proposto 10 milioni di euro dinanzi ad una richiesta di 25 milioni avanzata dal club francese. L’alternativa porta a Lazar Samardzic dell’Udinese.