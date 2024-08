Fofana Milan, i rossoneri insistono: nuovo RILANCIO per il centrocampista del Monaco! ULTIMISSIME

Fofana Milan, i rossoneri insistono: nuovo RILANCIO per il centrocampista del Monaco! Le ULTIMISSIME novità

Tuttosport ha fornito quest’oggi aggiornamenti molto importanti in merito alla trattativa in corso tra Milan e Monaco per il possibile trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana.

Stando a quanto si apprende il Diavolo starebbe preparando una nuova proposta ritoccata verso l’alto per il Monaco per una cifra complessiva comunque inferiore a 20 milioni di euro. L’obiettivo è strappare il sì definitivo del club monegasco.