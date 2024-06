Fofana Milan primo obiettivo per la mediana. Moncada aspetta solo la fine dell’Europeo: il PIANO per il centrocampista del Monaco

Non soltanto Chukwuemeka, per il centrocampo del Milan resta vivissima la pista che porterebbe a Youssouf Fofana, primo nome nella lista di Moncada per rinforzare il reparto.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport Moncada avrebbe un piano per il francese: aspetterà la fine dell’Europeo per sferrare l’offensiva decisiva. Il costo si aggira sui 20 milioni di euro e rappresenta un’occasione importante.