Fofana Milan si complica: STALLO nella trattativa col Monaco, cosa filtra ora. Gli aggiornamenti sul centrocampista

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco corteggiato ormai da diversi mesi dal Milan.

Stando a quanto si apprende c’è ancora attesa per questa situazione di mercato: dopo lo stallo in cui è caduta la trattativa con il club monegasco i rossoneri sono chiamati ad alzare la proposta, e non di poco, per superare la concorrenza che nel frattempo si è fatta sotto.